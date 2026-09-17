Подмосковный терапевт Обуховская: прием БАДов нельзя скрывать от лечащего врача

Эффективное лечение строится на доверительном диалоге между врачом и пациентом. О важности честного общения при оказании медицинской помощи рассказала терапевт Чеховской областной больницы Лилия Обуховская.

Нередко пациенты не считают нужным упоминать о приеме витаминов, БАДов или безрецептурных обезболивающих, а также об аллергических реакциях или хронических заболеваниях, однако такие детали критически важны для безопасности терапии.

«Такая информация помогает избежать нежелательных взаимодействий и подобрать безопасную терапию», — объяснила Лилия Обуховская.

Для обеспечения собственной безопасности при поступлении в стационар пациенту следует подготовить перечень принимаемых лекарств с указанием дозировок и честно сообщать об изменениях самочувствия. Необходимо информировать персонал о головокружении или слабости, уточнять назначение каждого исследования и строго следовать предписаниям по дозировке. При возникновении страха упасть или потери устойчивости нужно сразу обращаться за помощью персонала.

Многократная проверка фамилии, имени и даты рождения перед процедурами является обязательной мерой предосторожности, а не признаком недоверия.

«Пациент не должен стесняться задавать вопросы. Если назначение непонятно, попросите врача объяснить его еще раз. Сознательное участие в лечении означает не недоверие к медицинскому работнику, а сотрудничество ради общего результата», — отметила терапевт.

Записаться на прием можно на сайте, по номеру 122, через инфомат в поликлинике или при помощи чат-бота Дениса в Telegram.