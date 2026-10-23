Команда из Воскресенска победила в областном интеллектуальном турнире

Пресс-служба администрации г. о. Воскресенск

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Воскресенск

22 октября во Дворце культуры «Химик» городского округа Воскресенск прошел четырнадцатый областной интеллектуальный турнир «Воскресенский эрудит» для лиц с ограниченными возможностями здоровья. В соревнованиях приняли участие команды из Балашихи, Подольска, Бронниц, Егорьевска, Ленинского городского округа и Воскресенска.

По итогам игры первое место заняла команда «Виктория» городского округа Воскресенск. Участники продемонстрировали высокий уровень знаний, слаженную командную работу и волю к победе.

Волонтеры молодежного центра «Олимпиец» активно помогали в проведении мероприятия, а специалист Алексей Подлаткин выступил в качестве ведущего и автора заданий.

Благодаря поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева в Подмосковье ведется активная работа по созданию доступной среды. Для людей с ограниченными возможностями «Воскресенский эрудит» — это не только шанс блеснуть знаниями, но и возможность найти новых друзей и обменяться опытом.