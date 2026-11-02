Учитель из Лобни выступил на всероссийской методической конференции

30 октября учитель лобненской школы № 2 Юлия Никитина приняла участие во II Всероссийской методической конференции «Современная образовательная среда: новые возможности и перспективы». Она выступила в качестве спикера и поделилась профессиональным опытом с коллегами из разных регионов страны.

Конференция прошла на базе Московского городского открытого колледжа и стала площадкой для обмена практиками и обсуждения актуальных вопросов современного образования. Юлия Вячеславовна отметила, что такие события напоминают педагогам: им есть чем делиться, чему учиться друг у друга и к чему стремиться.

Ранее Юлия Никитина уже была отмечена на высоком уровне: в минувшем году она успешно приняла участие в проекте «Капитаны образования». Также педагог вошла в ТОП-30 Всероссийского конкурса «Первый учитель».

В Лобне уделяется большое внимание поддержке учителей. Здесь действует комплекс мер: молодые специалисты получают единовременные подъемные, ежемесячные надбавки и компенсацию аренды жилья. Педагоги также могут участвовать в программе «Социальная ипотека». Для профессионального роста в городе регулярно проводятся конкурсы «Педагогический дебют» и «Учитель года».