Этнографический диктант провели в Люберцах

В молодежном центре «Лидер» в Люберцах 3 ноября прошла просветительская акция «Большой этнографический диктант». Мероприятие состоялось в рамках всероссийской акции «Россия — семья семей».

Участниками диктанта стали активисты города и волонтеры, которые решили проверить знания о культуре и традициях народов России. Мероприятие прошло в формате командного состязания: разделившись на две команды, участники за 45 минут ответили на 20 вопросов. Задания охватывали темы от национальных костюмов и кухни до языковых групп и народных промыслов.

«Этнографический диктант — это не только проверка знаний, но и знакомство с богатым этнокультурным наследием нашей многонациональной страны. В этой акции мы участвовали впервые. Хотя опыт есть: ежегодно ребята принимают участие в географическом диктанте и „Диктанте Победы“. Часто проводим интеллектуальные игры в нашем центре», — отметила заместитель директора центра Виктория Кечкина.

По итогам испытания обе команды успешно справились с заданиями, продемонстрировав знания и умение работать вместе.

«Большой этнографический диктант — 2026» проходит с 3 по 12 ноября. В этом году акция посвящена Году единства народов России. Итоги планируется подвести 12 декабря — в День Конституции РФ.