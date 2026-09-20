Два человека погибли в Подмосковье в результате попытки атаки дронов ВСУ

Два человека погибли в результате попытки атаки БПЛА в Подмосковье, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев в своем телеграм-канале .

В Софьино беспилотник попал в трехэтажный многоквартирный дом на улице Новой. Повреждения получили шесть квартир на третьем этаже.

«К сожалению, погибла 44-летняя женщина. Еще пять человек пострадали, среди них двое детей. Дети госпитализированы, им оказывается вся необходимая медицинская помощь», — написал глава Московской области.

Еще один человек погиб в Орехово-Зуевском округе — пожилой мужчина находился в частном доме, который разрушился и загорелся в результате атаки.

Также известно об одном пострадавшем в Ленинском округе.

Силы ПВО продолжают отражать атаку. Губернатор попросил жителей соблюдать меры безопасности и не приближаться к местам падения беспилотников и их обломков.

Этой ночью Московская область подверглась массированной атаке беспилотников. За два часа, с 03:00 до 05:00, силы ПВО и средства РЭБ сбили и подавили 249 БПЛА в 17 округах.