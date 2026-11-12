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    Выставку «До картины» откроют в Мытищах 12 ноября

    Фото: Фото: Музей народных художественных промыслов «Усадьба Лукутиных»

    В музее народных художественных промыслов «Усадьба Лукутиных» в селе Федоскино городского округа Мытищи 12 ноября откроется выставка «До картины». Об этом сообщило Министерство культуры и туризма Московской области.

    В экспозиции представлены произведения современных российских художников Ильи Лебедева и Екатерины Камыниной, которые много лет работают вместе. Собраны подлинные авторские эскизы и репродукции картин, созданных на их основе. Посетители смогут проследить весь путь создания произведения — от первого наброска до готовой картины, а также изучить изменения композиции, цвета и деталей в процессе работы.

    Творчество Лебедева и Камыниной в основном посвящено темам патриотизма, истории и героизма: на полотнах отражены события Древней Руси, Великой Отечественной войны и современная военная история. Лебедев создает портреты и пейзажи сквозь призму истории, работает в монументальном, историческом, пейзажном и портретном жанрах. В творчестве Камыниной лирические интонации сочетаются с эпическими, героическими темами.

    Произведения художников находятся в фондах Студии военных художников имени М. Б. Грекова, Центрального музея Вооруженных сил РФ, Центрального музея Великой Отечественной войны, Центрального военно-морского музея имени Петра Великого, музея-заповедника «Куликово поле», а также в частных коллекциях России и за рубежом.

    Выставка продлится до 14 февраля 2027 года. Возрастное ограничение — 0+.

    Адрес: Московская область, г. о. Мытищи, с. Федоскино, ул. Лукутинская, стр. 7.

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