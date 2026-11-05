Крестный ход прошел в Павловском Посаде

Мероприятие состоялось 4 ноября на городских улицах. Тысячи жителей разных возрастов и профессий шли плечом к плечу.

Глава округа Михаил Криворучко поздравил жителей с Днем народного единства и Днем Казанской иконы Божией Матери. Он отметил, что единство — это общая опора: поддержка семей воинов, помощь соседям, ежедневный труд на родной земле, память о героях и забота о будущем.

Более четырех столетий назад молитва перед святыней и сплоченность народа помогли России освободиться от смуты и восстановить независимость. Ополчение Минина и Пожарского освободило Москву и показало: когда мы вместе, нам не страшны никакие испытания.

Павлово-Посадская земля всегда хранила веру и традиции. Край, прославленный выдающимися земляками, купцами-благотворителями и святынями, — живое свидетельство того, как духовная сила и трудолюбие сплетаются в единую крепкую общность.

Жителям пожелали крепкой веры и душевного тепла, здоровья и благополучия, согласия в семьях и мира в сердцах, гордости за страну и уверенности в завтрашнем дне.