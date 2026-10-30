Пациентке с тромбозом вены сетчатки вернули зрение в больнице в Истре

Врачи Истринской клинической больницы помогли пациентке с тромбозом ветви центральной вены сетчатки сохранить зрение. Женщина поступила в офтальмологическое отделение с резким ухудшением зрения на одном глазу: его острота составляла всего 0,01. Без своевременной помощи ей грозила необратимая потеря зрения, рассказали в региональном Минздраве.

Обследование выявило отек макулы — центральной области сетчатки, которая отвечает за распознавание лиц, чтение и восприятие мелких деталей. По данным оптической когерентной томографии, толщина сетчатки в этой зоне достигала 557 микрометров при нормальном показателе около 250.

«Здесь все решает время. Сетчатка — это нервная ткань. Пока держится отек, нейроны и фоторецепторы испытывают кислородное голодание. Если это тянется месяцами, они гибнут безвозвратно: нервные клетки не восстанавливаются», — пояснил заведующий отделением Давид Аракелян.

В течение трех-четырех дней пациентка прошла дополнительное обследование, после чего ее госпитализировали в стационар кратковременного пребывания. Там врачи провели интравитреальную инъекцию — ввели препарат непосредственно в полость глаза. Лекарство снижает проницаемость сосудов, благодаря чему отек постепенно уменьшается.

Повторная томография показала, что толщина сетчатки сократилась до 227 микрометров. К октябрю отек полностью исчез. Острота зрения пациентки повысилась с 0,01 до 0,2: теперь она снова может различать лица, ориентироваться в пространстве и обходиться без посторонней помощи.

Женщине предстоит повторная инъекция, а наблюдать за ее состоянием врачи будут следующие три-четыре месяца.

Срочно обратиться к офтальмологу следует при внезапном ухудшении зрения на одном глазу в течение нескольких часов или суток, появлении темного пятна или «шторки» в поле зрения, а также искажении прямых линий.