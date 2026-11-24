В Можайском округе лесничие убрали аварийное дерево, которое могло упасть на машины у проезда к товариществу. Об этом сообщили в Бородинском филиале «Мособллеса».

Садоводы обратились с сигналом заранее. На место выехали специалисты Ново-Покровского и Борисовского участковых лесничеств. Перед спиливанием они рассчитали направление падения, проверили натяжение ствола и состояние корней.

Аварийное дерево убрали, проезд к товариществу снова стал безопасным.

«С подобными ситуациями сталкиваемся нередко. Когда людям сложно, мы рядом и действуем быстро», — отметил старший участковый лесничий Юрий Иконников.