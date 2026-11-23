РСЧС: в Московской области 24 и 25 ноября пройдут сильные снегопады

С полудня 24 ноября и до конца суток 25 ноября в Подмосковье пройдут обильные снегопады. Об этом предупредила служба оповещения РСЧС .

«Снег, местами сильный, ветер с порывами до 17 метров в секунду, метель, на дорогах снежные заносы, гололедица», — отметили в службе.

Жителей региона призвали к бдительности и напомнили о возможности позвонить в экстренных случаях по телефону 112.

Ранее столичный дептранс предупредил о гололедице на дорогах города. Кроме того, в городе в понедельник пройдут дожди. Москвичам порекомендовали пересесть на городской транспорт. Автомобилистам напомнили о необходимости соблюдать дистанцию и избегать резких маневров.