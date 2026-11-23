Команда спортшколы «Раменское» под руководством Андрея Зайцева выступила в финале первенства Центрального федерального округа. Соревнования проходили в Воронеже и объединили спортсменов из разных городов.

Турнир проводился с 17 по 22 ноября. За победу боролись пять коллективов.

Баскетболистки из Раменского продемонстрировали уверенную игру и настоящий характер. Спортсменки выступали в подгруппе «А». Их соперницами стали столичная команда «Динамо», представительницы училища олимпийского резерва № 3 из Видного, команды спортшколы олимпийского резерва № 9 из Воронежа и баскетбольной школы «Пантера» из Алексина.

Встреча с «Пантерой» завершилась убедительной победой со счетом 90:30. В матче против баскетболисток из Воронежа команда «Раменское» также оказалось сильнее — 68:54. Напряженной выдалась игра со столичным «Динамо»: спортсменки вырвали победу с преимуществом всего в два очка — 71:69.

Единственное поражение команда потерпела в матче с соперницами из Видного. Однако результатов турнира хватило, чтобы обеспечить себе место в первом полуфинальном этапе всероссийских соревнований.