Сотрудников полиции наградили к профессиональному празднику в Ступине

С поздравительной речью к виновникам торжества обратился глава городского округа Сергей Мужальских.

«Вы стоите на страже закона, защищая жизнь и права граждан. Благодарю личный состав ОМВД России по городскому округу Ступино за службу и вклад в обеспечение безопасности округа. Мы тесно взаимодействуем в вопросах профилактики правонарушений и охраны общественного порядка. Особая благодарность тем, кто сейчас служит вдали от дома, защищая интересы нашей страны. Отдельные слова признательности — ветеранам за вклад в развитие службы. Желаю вам крепкого здоровья, выдержки и успехов. Пусть будет меньше тревожных вызовов и больше спокойных дней!» — сказал Сергей Мужальских.