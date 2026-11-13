Сотрудников полиции наградили к профессиональному празднику в Ступине
В Ступине торжественно отметили День сотрудника органов внутренних дел. В зале Дворца культуры собрались представители разных поколений правоохранителей — от молодых специалистов, только начинающих профессиональный путь, до ветеранов, посвятивших службе десятилетия.
С поздравительной речью к виновникам торжества обратился глава городского округа Сергей Мужальских.
«Вы стоите на страже закона, защищая жизнь и права граждан. Благодарю личный состав ОМВД России по городскому округу Ступино за службу и вклад в обеспечение безопасности округа. Мы тесно взаимодействуем в вопросах профилактики правонарушений и охраны общественного порядка. Особая благодарность тем, кто сейчас служит вдали от дома, защищая интересы нашей страны. Отдельные слова признательности — ветеранам за вклад в развитие службы. Желаю вам крепкого здоровья, выдержки и успехов. Пусть будет меньше тревожных вызовов и больше спокойных дней!» — сказал Сергей Мужальских.
За добросовестное исполнение служебных обязанностей, высокий профессионализм и вклад в обеспечение правопорядка отличившимся полицейским вручили почетные грамоты и благодарности Министерства внутренних дел, главы городского округа Ступино, совета депутатов, а также Государственной думы. Ряду сотрудников были присвоены очередные специальные звания — от лейтенанта до майора полиции и юстиции.
Праздничную программу продолжил концерт с участием творческих коллективов округа. Для гостей выступили солисты Ступинской филармонии и Дворца культуры.