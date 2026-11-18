В Апрелевке 21 и 22 ноября пройдет открытый фестиваль джиу-джитсу Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.

Участие в соревнованиях примут порядка 650 спортсменов. Прием заявок продолжается до 20 ноября на сайте мероприятия.

Площадкой станет физкультурно-оздоровительный комплекс «Мелодия». На татами выйдут спортсмены разных возрастных категорий: от юных атлетов и юниоров до опытных бойцов взрослой категории и ветеранов старше 35 лет в дивизионе «Мастерс». Главная цель фестиваля — популяризация джиу-джитсу и формирование региональной сборной.

Фестиваль откроет заслуженный мастер спорта России, 11-кратный чемпион мира по версиям UWW, JJIF, AJP, ACBJJ и AIGA, обладатель 23 медалей мировых первенств Роман Лукашевич.