Всемирный день борьбы с сахарным диабетом отметили в Серпухове

14 ноября поликлиника № 7 присоединилась к Всемирному дню борьбы с сахарным диабетом, проведя профилактическую акцию «День эндокринологического здоровья: Стоп, диабет!». Консультации провели ведущие специалисты.

Главный внештатный эндокринолог стационара Виктория Попова, врачи-эндокринологи амбулаторного звена и детский эндокринолог ответили на вопросы пациентов. Люди с установленным диагнозом прошли обучение в «Школе сахарного диабета», узнали о правилах питания, самоконтроле и профилактике осложнений.

Ребята и их родители проверили уровень глюкозы с помощью экспресс-теста. Своевременное обнаружение проблем с углеводным обменом помогает надолго сохранить активность.

Мероприятие прошло в День эндокринолога. Дата выбрана не случайно: в этот день родился Фредерик Бантинг, ученый, открывший инсулин и подаривший миллионам людей с диабетом возможность жить полноценно.