Свыше 180 молодых семей Подмосковья улучшат жилищные условия в 2027 году

Фото: Строительство многоквартирного дома на улице Гоголя в Лосино-Петровском для переселенцев из аварийных домов / Медиасток.рф

В Подмосковье реализуют программу «Молодая семья», которая помогает жителям приобрести собственное жилье или построить дом. На ее реализацию в проекте регионального бюджета на 2027 год предусмотрено почти 550 миллионов рублей, сообщили в Мособлдуме.

«Планируется, что в 2027 году ее участниками станут свыше 180 семей, а объем средств на эти цели составит почти 550 млн рублей», — отметил председатель регионального парламента Игорь Брынцалов.

Программа действует для жителей Подмосковья в возрасте до 35 лет включительно, которые официально признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий. Для получения субсидии также необходимо иметь средства на оплату части стоимости недвижимости, не покрываемой государственной выплатой.