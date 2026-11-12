Свыше 180 молодых семей Подмосковья улучшат жилищные условия в 2027 году
В Подмосковье реализуют программу «Молодая семья», которая помогает жителям приобрести собственное жилье или построить дом. На ее реализацию в проекте регионального бюджета на 2027 год предусмотрено почти 550 миллионов рублей, сообщили в Мособлдуме.
«Планируется, что в 2027 году ее участниками станут свыше 180 семей, а объем средств на эти цели составит почти 550 млн рублей», — отметил председатель регионального парламента Игорь Брынцалов.
Программа действует для жителей Подмосковья в возрасте до 35 лет включительно, которые официально признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий. Для получения субсидии также необходимо иметь средства на оплату части стоимости недвижимости, не покрываемой государственной выплатой.
Это достаточно востребованный инструмент поддержки. За пять лет, с 2021 года, участниками программы, улучшившими свои жилищные условия, стали свыше 1,3 тысячи молодых семей. При этом среди них 400 многодетных семей и 23 семьи участников специальной военной операции.
Игорь Брынцалов
Приоритетное право на получение жилищной выплаты предусмотрено для многодетных семей и семей участников СВО.
Кроме того, в регионе намерены сохранить дополнительную меру поддержки молодых родителей.
«Так, недавно Мособлдума приняла решение продлить на 2027 год предоставление единовременной выплаты в 300 тысяч рублей при рождении третьего или последующего ребенка для молодых семей. В проекте бюджета на эти цели также заложены средства», — добавил спикер парламента.
Подать заявление на участие в программе «Молодая семья» можно через региональный портал госуслуг.