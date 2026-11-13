Открытые соревнования по дронрейсингу среди юниоров пройдут в Химках

На базе Химкинского лицея на улице Машинцева, 6 состоятся Открытые соревнования по авиамодельному спорту в классе гоночных мультироторных моделей — дронрейсинге. Организатором выступит Дом юных техников «Интеграл».

За звание сильнейших поборются юниоры и юниорки в возрасте от 9 до 18 лет. К соревнованиям присоединятся спортсмены из Химок, а также Клина, Балашихи и Сергиева Посада.

Главная задача участников — максимально быстро пройти на дроне сложную трассу с препятствиями. В дронрейсинге решают доли секунды и точность управления: спортсменам важны скорость реакции, умение просчитывать маневры и сохранять концентрацию. Любая ошибка может стоить драгоценного времени и повлиять на место в итоговой таблице.

Прийти и поддержать юных пилотов может любой желающий — на таких стартах особенно заметно, как техника, расчет и азарт превращаются в настоящий спорт.