Церемония захоронения останков двух красноармейцев прошла в Наро-Фоминске

Останки двух красноармейцев, погибших в боях за Москву, с воинскими почестями захоронены на мемориальном комплексе «Журавли» в деревне Таширово Наро-Фоминского городского округа. Поисковики нашли останки в марте этого года, спустя почти 85 лет после последнего боя.

Мемориальный комплекс «Журавли» является одной из самых крупных братских могил на территории Наро-Фоминского городского округа. Здесь вечный покой обрели 900 человек. Братское захоронение появилось на этом месте в 1942 году. Имена большинства погибших защитников Москвы остались неизвестными — установлены лишь 174 имени. О том, кем были эти бойцы и в каком подразделении служили, данных нет — лишь предположения.

Свой последний бой они приняли у деревни Маурино. Осенью 1941 года на этом рубеже стояли насмерть, чтобы не пропустить врага к столице. «Мы думаем, что эти красноармейцы либо из 151-й отдельной мотострелковой бригады, либо из 1-го особого кавалерийского полка. Будем работать в архивах и пытаться вернуть защитникам Отечества имена», — рассказывает Федор Пущин, руководитель поискового отряда «Бумеранг-ДОСААФ».

«Поисковики нашли их в марте этого года. Спустя почти 85 лет после последнего, трудного боя красноармейцев проводили в последний путь. Пусть имена неизвестны — подвиг бессмертен. Об этом говорил каждый, кто приехал сюда в этот день. Каждый погибший — это чей-то сын, брат, муж, отец, который не вернулся с войны. Они погибли, защищая Родину. Их судьбы слиты воедино, и у них есть имя — защитник Москвы. Вечная память!» — отметила Наталья Трофимова, заместитель главы Наро-Фоминского городского округа.