Депутаты Мособлдумы: участие в выборах — возможность напрямую влиять на будущее

В Московской области 18 сентября началось трехдневное голосование на выборах депутатов Государственной думы, Московской областной думы и муниципальных советов.

Для жителей региона работают свыше 3900 избирательных участков, доступны голосование на участке, дистанционно и на дому. Своим избирательным правом уже воспользовался заместитель председателя Мособлдумы Олег Рожнов и депутат Лидия Антонова. Олег Рожнов сообщил, что «голосование проходит организованно, в штатном режиме. Важно, что граждане имеют возможность сделать свой выбор, выразить свою позицию и принять участие в формировании органов власти. Все необходимые условия для проведения выборов обеспечены, а избирательный процесс проходит в соответствии с установленными требованиями», — сказал он.

Фото: подмосковное отделение "Единой России"

«Каждые выборы — это важное событие для региона и его жителей. От решений, которые принимаются на выборах, во многом зависит дальнейшее развитие Московской области, реализация социальных и инфраструктурных проектов, а также решение вопросов, непосредственно затрагивающих жизнь людей», — подчеркнул Олег Рожнов.

Он также отметил важность гражданской ответственности. «Сегодня особенно важно проявить гражданскую ответственность и не оставаться в стороне от общественной жизни. Участие в выборах — это возможность напрямую влиять на будущее своего муниципалитета, региона и всей страны», — добавил зампред Мособлдумы.

Фото: подмосковное отделение "Единой России"

«Организация выборов в этом году показывает, что мы движемся к тому, чтобы гражданам было комфортнее голосовать. Многие уже уверенно чувствуют себя в цифровом мире. Сегодня есть возможность проголосовать и досрочно, и дистанционно. Но многие приходят на участок, чтобы выразить свою волю, увидеть знакомых, соседей. А то, что теперь можно прийти в течение трех дней, — это тоже удобно, потому что многие работают посменно. Раньше у них всегда была проблема: как успеть проголосовать. Сегодня это возможно», — сказала Лидия Антонова.

Она подчеркнула, что отношение людей к выборам стало более ответственным. «Люди сегодня больше интересуются политическими событиями. Если мы хотим менять жизнь к лучшему, а смысл любых выборов — изменения к лучшему, значит, надо в этих выборах участвовать», — отметила депутат. По ее словам, информации о поиске избирательного участка достаточно: депутаты помогают жителям в своих округах, а организаторы выборов учли новые технологии.

Фото: подмосковное отделение "Единой России"