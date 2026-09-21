В Подмосковье школьник вырастил гигантскую тыкву весом 156 кг

В Подмосковье шестиклассник вырастил на своем приусадебном участке овощи-гиганты — тыкву массой 156 килограммов и два кабачка общей массой 30 килограммов. Школьник участвовал в Национальном чемпионате урожая «Битва гигантов».

«Под тыкву я наливал примерно 100 литров воды, но в итоге понял, что ей нужно больше. Гораздо больше. Для кабачка тоже нужно много воды и удобрений. Они такие же прожорливые, как тыквы», — рассказал мальчик.

По его словам, мама помогала ему выращивать гигантские овощи. Школьник замерил один из кабачков. В длину овощ оказался один м6етр, а в обхвате — 62 сантиметра.

Юного рекордсмена из Электрогорска сравнили с известным в России мастером по выращиванию гигантских тыкв Александром Чусовым. Сейчас урожай подмосковного школьника — главный экспонат на «Битве гигантов». Тыкву и кабачок отправят в Москву на ВДНХ.