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    Реконструкцию стадиона «Спартак» в Луховицах завершили

    Фото: Пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области

    На улице Пушкина, 12 в Луховицах завершили реконструкцию стадиона «Спартак». Об этом сообщил министр строительного комплекса региона Александр Туровский.

    Рабочие ведут подготовку к открытию обновленного спортивного объекта. Работы проходили по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» за счет средств бюджета.

    Площадь реконструированного здания трибуны с подтрибунным пространством — порядка четырех тысяч квадратных метров. Крытая трибуна рассчитана на 1,5 тысячи зрителей. В подтрибунном пространстве разместятся раздевалки, тренерские, тренажерный зал и медицинский кабинет.

    «В рамках реконструкции на стадионе оборудованы беговые дорожки, футбольное поле с искусственным покрытием, универсальная спортплощадка, парковка и шумозащитный экран», — отметил Туровский.

    По его словам, обновленный «Спартак» станет современным многофункциональным комплексом.

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