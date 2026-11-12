Реконструкцию стадиона «Спартак» в Луховицах завершили

На улице Пушкина, 12 в Луховицах завершили реконструкцию стадиона «Спартак». Об этом сообщил министр строительного комплекса региона Александр Туровский.

Рабочие ведут подготовку к открытию обновленного спортивного объекта. Работы проходили по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» за счет средств бюджета.

Площадь реконструированного здания трибуны с подтрибунным пространством — порядка четырех тысяч квадратных метров. Крытая трибуна рассчитана на 1,5 тысячи зрителей. В подтрибунном пространстве разместятся раздевалки, тренерские, тренажерный зал и медицинский кабинет.

«В рамках реконструкции на стадионе оборудованы беговые дорожки, футбольное поле с искусственным покрытием, универсальная спортплощадка, парковка и шумозащитный экран», — отметил Туровский.

По его словам, обновленный «Спартак» станет современным многофункциональным комплексом.