Спортсменка из Воскресенска стала призером чемпионата мира по пауэрлифтингу

Ольга Нахова завоевала две медали на состязании среди слепых, которое проходит в Стамбуле с 28 октября по 7 ноября. Она представляла спортивный клуб инвалидов «Лидер».

Турнир организован под эгидой Международной федерации спорта слепых (IBSA). В соревнованиях принимают участие 58 спортсменов из девяти стран: России, Ирана, Казахстана, Узбекистана, Украины, Турции, Чехии, Ливии и Венесуэлы.

2 ноября Ольга Нахова поднялась на высшую ступень пьедестала в жиме в весовой категории до 56 килограммов, показав результат 65 килограммов и завоевав золотую медаль.

4 ноября в классическом троеборье она стала серебряным призером с суммой 275 килограммов. Первое место заняла украинка Елена Галинская (300 килограммов), третьей стала спортсменка из Узбекистана Шахноз Раимова (125 килограммов).

Губернатор Московской области Андрей Воробьев неоднократно подчеркивал, что развитие адаптивного спорта и создание доступной среды для людей с инвалидностью — одно из приоритетных направлений работы региона.