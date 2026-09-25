Агрохимики приняли участие в конкурсе в Подмосковье

Профессиональный конкурс почвоведов и агрохимиков прошел в полях Лосино-Петровского городского округа. Специалисты Росагрохимслужбы разделились на восемь команд (по одной от каждого федерального округа), чтобы проверить свои знания.

В рамках конкурса участники проверили качество подмосковной земли, сделав на поле большое количество разрезов.

Как объяснил руководитель московского филиала ФГБУ «Росагрохимслужба» Дмитрий Стрелков, эксперты провели морфологическое описание почвенного разреза.

«Оценивается пригодность земельного участка для возделывания тех или иных культур. Также приводится полное название почвы», — пояснил он.

Такая работа необходима для оценки, какие сельскохозяйственные растения могут вырасти на такой почве. Для специалистов Агрохимической службы такая работа привычна.

В течение двух дней они состязались друг с другом не только в полях, но и проходили тестирование, а еще участвовали в многочисленных лекциях и мастер-классах и обменивались опытом.

Сегодня в рядах Агрохимической службы трудятся порядка 4700 человек. А 106 филиалов и обособленных подразделений охватывают 83 из 89 субъектов Российской Федерации. Именно от их работы зависит урожайность российских полей.

Этим летом делегация отечественных специалистов подчеркнула свою высокую квалификацию, взяв второе место на международном конгрессе по почвоведению в китайском Нанкине. Этот результат и стал поводом для запуска первого Кубка Агрохимической службы.

«Мы для себя решили, что мы потратим время до следующего соревнования после Нанкина для того, чтобы создать такую мощную команду, отобрав лучших. А это можно сделать только через дух соревновательства, через местные соревнования», — заявил директор департамента земельной политики Минсельхоза России Вячеслав Леонов.

Профессиональный конкурс почвоведов станет ежегодным. На следующее соревнование организаторы пригласят иностранные команды.