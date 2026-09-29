Спектакль «Юшка» показали студенты театрального института в Люберцах

Спектакль родился еще на втором курсе. За основу взяли небольшой рассказ Платонова, сначала это были небольшие этюды, которые выросли в целый спектакль. Актер Арсений Новиков рассказал о трудностях работы над ролью.

«Сначала, конечно, были трудности с этой ролью, потому что, мне кажется, в целом сейчас тенденция поколенческая с тем, что все становятся закрытыми, грубыми, жестокими. И даже если это так, все равно нужно нести в мир добро, принятие людей, любить людей нужно. Наверное, про это и есть моя роль», — сказал Арсений Новиков.

Заслуженный артист России, актер, режиссер и педагог Василий Мищенко отметил, что в постановку внесли элементы из других рассказов автора.

«Что-то внесли из разных рассказов этого автора, но не из „Юшки“, а из других. Получился такой собирательный образ. Я думаю, желание будет у зрителя, во-первых, открыть для себя этого автора и, во-вторых, познакомиться с этим рассказом», — отметил Василий Мищенко.