Спектакль «Юшка» показали студенты театрального института в Люберцах
Студенты Института театрального искусства имени Иосифа Кобзона представили зрителям Люберец спектакль «Юшка» по рассказу Андрея Платонова. Постановка рассказывает о подслеповатом помощнике кузнеца, который, несмотря на жестокость окружающих, продолжает отвечать добром.
Спектакль родился еще на втором курсе. За основу взяли небольшой рассказ Платонова, сначала это были небольшие этюды, которые выросли в целый спектакль. Актер Арсений Новиков рассказал о трудностях работы над ролью.
«Сначала, конечно, были трудности с этой ролью, потому что, мне кажется, в целом сейчас тенденция поколенческая с тем, что все становятся закрытыми, грубыми, жестокими. И даже если это так, все равно нужно нести в мир добро, принятие людей, любить людей нужно. Наверное, про это и есть моя роль», — сказал Арсений Новиков.
Заслуженный артист России, актер, режиссер и педагог Василий Мищенко отметил, что в постановку внесли элементы из других рассказов автора.
«Что-то внесли из разных рассказов этого автора, но не из „Юшки“, а из других. Получился такой собирательный образ. Я думаю, желание будет у зрителя, во-первых, открыть для себя этого автора и, во-вторых, познакомиться с этим рассказом», — отметил Василий Мищенко.
Для создателей спектакля и актеров это не просто история о прошлом. Образы героев заставляют говорить о вполне современных вещах — жестокости, равнодушии и способности замечать тех, кто находится рядом. Гармошка, танцы и частушки помогают создать атмосферу русской глубинки.
«Мы танцуем, пляшем, и в тот же момент, кроме вот этого всего веселья, мы показываем русскую душу именно тех людей, вот эту деревенскую глубинку. Спектакль учит тому, чтобы люди были добрее друг к другу, чтоб они уважали друг друга в первую очередь», — сказал актер Артем Афанасов.
Показ «Юшки» стал очередным событием проекта «Театр в городе Л». Он был запущен в Люберцах в рамках партийного проекта единороссов «Культура малой Родины» вместе с театральным институтом. История Юшки оставляет зрителю главный вопрос — способен ли человек сохранить доброту, когда сам сталкивается с жестокостью.