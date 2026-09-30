Крышу дома в поселке имени Воровского отремонтируют в Богородском округе

Работы в поселке городского типа проводят в рамках региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов. Специалисты обновляют крышу многоквартирного дома на улице Сергеева, дом № 12.

Ключевой объект текущего этапа — плоская крыша общей площадью более 1000 квадратных метров. Строительная готовность составляет 65%.

Подрядная организация выполняет комплекс мероприятий, направленных на обеспечение надежной гидроизоляции и долговечности кровельного покрытия. В перечень работ входят: демонтаж старого кровельного ковра, ремонт основания кровли, устройство новых слоев гидро- и теплоизоляции, монтаж современного рулонного покрытия, а также обустройство узлов примыкания и системы водоотведения.

Особое внимание уделяют качеству гидроизоляционного слоя: именно от него зависит защита здания от протечек и сохранность внутренних помещений и общедомовых коммуникаций.

Применяемые материалы соответствуют требованиям технических регламентов и рассчитаны на длительный срок эксплуатации с учетом климатических условий Московской области.

Работы проводит подрядная организация «Строй Монтаж СП», отобранная Фондом капитального ремонта Московской области по итогам конкурсных процедур. Ход работ находится на контроле у представителей «Управления технического надзора капитального ремонта». Завершение работ ожидается до 30 октября.