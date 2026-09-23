Специалисты Мособлводоканала провели 20 ремонтных работ в ДНР за неделю

Ремонтно-восстановительные службы Мособлводоканала продолжают обновлять коммунальную инфраструктуру в Донецкой Народной Республике. На прошлой неделе специалисты завершили замену насосного агрегата на артезианской скважине в селе Маркино Новоазовского муниципального округа, сообщили в Министерстве ЖКХ Подмосковья.

Скважина обеспечивает водой жилые дома и социальные объекты, поэтому обновление оборудования позволит снизить риск перебоев с питьевым водоснабжением.

Всего за неделю на подшефной территории специалисты предприятия выполнили 20 технологических мероприятий на сетях водоснабжения и водоотведения.

Они установили четыре ремонтные фланцевые муфты ПФРК диаметром 100 миллиметров и заменили 140-метровый участок водопровода на улицах 60 лет СССР и улице Кирова, использовав полиэтиленовые трубы диаметром 90 миллиметров.