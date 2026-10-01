Вебинар о новых требованиях к размещению НТО прошел в Подмосковье

В Подмосковье предпринимателям разъяснили новые правила размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, находящихся в частной собственности. Обучающий вебинар состоялся 1 октября по инициативе регионального уполномоченного по защите прав предпринимателей совместно с региональным Минсельхозом, его участниками стали более 500 человек.

Изменения связаны с новой редакцией федерального закона о государственном регулировании торговой деятельности, которая вступила в силу 1 сентября. Теперь регион вправе требовать включения НТО на частных участках в муниципальные схемы размещения, и Московская область ввела такое правило.

Новый порядок распространяется как на уже работающие, так и на будущие НТО. В муниципальные схемы должны войти павильоны, киоски, торговые ряды и галереи, палатки, фудтраки, автомагазины, торговые автоматы, сезонные площадки и другие подобные объекты на частной территории, включая участки возле многоквартирных домов и садоводческих товариществ.

При выборе места предпринимателям необходимо соблюдать требования к расстояниям от жилых и капитальных строений, зеленых насаждений и инженерных сетей. Кроме того, для пешеходов должен оставаться свободный проход шириной не менее двух метров. Нельзя устанавливать НТО на газонах, детских и спортивных площадках, в арках зданий и в других местах, для которых установлены ограничения.

Для включения объекта в муниципальную схему предприниматель подает электронное заявление через региональный портал «МОй АПК». К заявлению также прилагаются сведения из ЕГРН, фотографии, результаты самостоятельного обследования территории и другие необходимые документы.

Если предпринимателю откажут, он сможет исправить замечания и снова подать документы. Количество повторных обращений не ограничено.

Для уже работающих НТО установлен переходный период. Их необходимо включить в муниципальные схемы до 1 июня 2027 года.