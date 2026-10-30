В Лосином Острове с 5 по 26 ноября пройдут занятия «Школы хранителей природы»

В национальном парке «Лосиный Остров» в Мытищах с 5 по 26 ноября пройдут мероприятия проекта Минприроды России «Школа хранителей природы». Об этом сообщило Министерство экологии Московской области, которое оказывает проекту информационную поддержку.

Программа рассчитана на детей и молодежь и разделена на два трека: детский для 2-5 классов и подростковый для 6-11 классов. Ее главная цель — вовлечение детей и молодежи в практическую природоохранную деятельность.

Участники на время мероприятий станут инспекторами нацпарка. Их ждут пять тематических локаций с заданиями по спасению природы, посещение вольерного комплекса Лосиной биостанции и знакомство с его обитателями.

Победителей наградят памятными значками и призами. Министерство экологии приглашает принять участие в проекте. С подробностями можно ознакомиться на сайте.