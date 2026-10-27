Более 450 жителей аварийного фонда переселят в новые квартиры в Подольске

В микрорайоне Климовск растет второй дом на улице Южный поселок, 31а. Новые квартиры для жителей Подольска строятся по Народной программе «Единой России».

В здании предусмотрено 215 квартир, в которые смогут переехать 456 человек из 16 аварийных домов. Сейчас готовность объекта составляет 25 процентов. Специалисты возводят внутренние и наружные стены, монтируют окна, прокладывают системы отопления. На площадке ежедневно работают 78 человек. Параллельно готовят основание для парковки. Также обустроят прилегающую территорию.

Глава Подольска, секретарь местного отделения партии «Единая Россия», Григорий Артамонов держит ход работ на личном контроле.

«Расселение аварийного жилья — это возможность для людей жить в безопасных условиях, не переживать за состояние своего дома и планировать будущее своей семьи. Последовательно двигаемся к этой цели», — рассказал руководитель муниципалитета.

В начале года был сдан первый дом для переселенцев на 199 квартир.