В Лосино-Петровском капремонт дома культуры «Октябрь» выполнили на 80%. Об этом сообщил министр строительного комплекса Подмосковья Александр Туровский.

По его словам, уже готова входная группа с пандусом для маломобильных посетителей, а по периметру здания установили энергоэффективные светильники. В холлах смонтировали потолки с новой подсветкой, идет укладка плитки и ламината. На третьем этаже наводят порядок и собирают мебель.

Особое внимание уделяют зрительному залу: его оснащают современным световым и звуковым оборудованием. Параллельно специалисты завершают электромонтажные и пусконаладочные работы.

Благоустройство прилегающей территории тоже близится к финалу. Все работы ведут по госпрограмме Московской области за счет бюджетных средств.

Открыть обновленный дом культуры планируют в начале 2027 года.