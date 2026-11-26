В жилом комплексе «Квартал Строгино» в городском округе Красногорск началась чистовая отделка детского сада на 300 мест. Ввести здание в эксплуатацию планируют во втором квартале 2027 года, сообщили в Министерстве жилищной политики Московской области.

Дошкольное учреждение площадью около 4,2 тысячи квадратных метров сможет принять 12 групп воспитанников в возрасте от двух до семи лет. Для детей оборудуют игровые и учебные пространства, спальни, творческую студию, музыкальный и физкультурный залы. В здании также разместятся кабинеты психолога и логопеда, медицинский блок и пищеблок полного цикла. Для родителей предусмотрят зону ожидания и колясочную.

Одновременно с отделкой помещений строители занимаются благоустройством участка. Во дворе появятся игровые комплексы с горками, песочницами и навесами, площадки для баскетбола и воркаута. Половину территории отведут под озеленение.

Группа «Самолет» ведет строительство объекта по графику.

В ЖК «Квартал Строгино» также строят детский сад на 125 мест и школу на 1100 учеников. В дальнейшем социальную инфраструктуру жилого комплекса дополнит поликлиника для детей и взрослых с постом скорой помощи.