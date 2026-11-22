Татьяна Шарова, член Союза писателей России и автор книги «Сокровища Мытищ», рассказала о своем творческом пути и о том, как литература стала для нее способом осмысления жизни. Она представила свои проекты, включая краеведческую книгу для детей, раскраску и игру, а также поделилась историей создания экскурсионного бюро «Сокровища Мытищи» и опытом работы в качестве аттестованного гида.

Матери участников и ветеранов СВО рассказали о своих увлечениях и творческих инициативах. Одна из участниц поделилась историей сына, который пишет стихи. Другая представила свою мастерскую, где проходят реабилитацию ветераны СВО и члены их семей: вместе они создают деревянные изделия, которые затем отправляют в госпитали в качестве добрых талисманов. В ходе встречи женщины читали собственные произведения и исполняли песни.

Вечер стал пространством поддержки и обмена историями. Участницы говорили о том, как творчество помогает сохранять внутреннюю опору и поддерживать друг друга.