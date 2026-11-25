За минувшую неделю в Московской области выявили 27 тысяч случаев заболевания гриппом и ОРВИ. Уровень заболеваемости составил 31,7 случая на 10 тысяч населения, что соответствует сезонным показателям и не превышает эпидемического порога, сообщили в Роспотребнадзоре.

По данным вирусологического мониторинга, 75% циркулирующих возбудителей респираторных инфекций составляют вирусы негриппозной этиологии. Вместе с тем отмечается усиление циркуляции вирусов гриппа, среди которых доминирует А(H1N1)pdm09.

В регионе продолжается прививочная кампания против гриппа. Вакцинацию уже прошли более 3,1 миллиона человек.

Для снижения риска заражения жителям рекомендуют избегать мест массового скопления людей, регулярно проветривать помещения и соблюдать гигиену рук. При появлении симптомов заболевания необходимо оставаться дома и обращаться за медицинской помощью.