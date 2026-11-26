Ремонт системы фасадного газопровода завершился в многоквартирном доме № 4 на улице Карьер в поселке Обухово. Главная цель работ — обеспечить надежное и безопасное газоснабжение дома, предотвратить возможные аварийные ситуации и гарантировать стабильную работу всей системы для жителей.

Капитальный ремонт выполнен в строгом соответствии с требованиями свода правил «Газораспределительные системы» — это ключевой нормативный документ, который задает стандарты надежности и безопасности при работе с газовым оборудованием.

Контроль качества организован на каждом этапе. За ходом работ следит служба строительного контроля, а по завершении обязательно проведут опрессовку системы — важную проверку на герметичность и устойчивость к рабочим нагрузкам. Такой подход позволяет заранее выявить любые потенциальные риски и исключить их еще до ввода системы в эксплуатацию.

Кроме того, дом включен в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта — в 2027 году здесь планируют обновить фасад.