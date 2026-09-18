Глава Балашихи проголосовал на выборах в Госдуму и Мособлдуму

Глава Балашихи Сергей Юров в первый день выборов отдал свой голос на избирательном участке № 74 в школе № 18. Это учебное заведение открылось после капитального ремонта в начале учебного года.

Выборы депутатов в Государственную Думу и Московскую областную Думу проходят с 18 по 20 сентября.

«Для меня особенно символично, что голосование проходит именно здесь: в этом году школу капитально отремонтировали и открыли после обновления. Сегодня она вновь работает уже как избирательный участок. Все процедуры организованы в штатном режиме, голосование проходит спокойно и в соответствии с установленными требованиями», — отметил Сергей Юров.

Информацию о своем избирательном участке можно узнать в разделе «Выборы» на портале госуслуг, на сайте Центральной избирательной комиссии России или по телефону информационно-справочного центра 8 800 200-00-20.

Жителям доступно голосование на избирательных участках, на дому, дистанционное электронное голосование и голосование по месту нахождения.