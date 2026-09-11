«Избирательный диктант» провели в Можайском округе

10 сентября в Можайском округе прошел Избирательный диктант, направленный на повышение правовой грамотности молодежи. Участниками просветительского проекта стали студенты Можайского техникума и учащиеся школы № 1.

10 сентября Можайск стал одной из площадок просветительского проекта «Избирательный диктант», инициированного Советом молодых парламентариев Центрального федерального округа. Организаторами мероприятия выступили Молодежные парламенты и избирательные комиссии.

В Можайском округе диктант прошел на трех площадках: в двух корпусах Можайского техникума и школе № 1. В мероприятии приняли участие несколько десятков студентов.

Перед началом проверки знаний к учащимся техникума обратился председатель Совета депутатов Можайского муниципального округа Василий Овчинников. Он отметил важность проекта и подчеркнул, что многие студенты в этом году впервые смогут воспользоваться своим избирательным правом.

После регистрации участникам напомнили правила проведения диктанта. Ребятам предстояло ответить на 40 вопросов по четырем направлениям: основы избирательного права, процедура голосования, история выборов, а также участие молодежи в избирательном процессе.

На выполнение заданий было отведено 20 минут. Каждый вопрос содержал четыре варианта ответа, из которых участники выбирали один правильный. При прохождении диктанта рекомендовалось самостоятельно выполнять задания без использования интернета и дополнительных подсказок.

«Избирательный диктант — это не просто проверка знаний, а возможность для молодежи почувствовать свою причастность к жизни округа и страны. Мы хотим, чтобы ребята понимали: их голос имеет значение, а знание своих избирательных прав является основой осознанного участия в будущем», — отметила председатель Молодежного парламента при Совете депутатов Можайского муниципального округа Анна Леванова.

Организаторы подчеркнули, что главным результатом мероприятия стала возможность для молодых людей проверить свои знания и лучше разобраться в основах избирательного права.