Дорогу в деревне Серенское привели в порядок в Наро-Фоминском округе

Начальник территориального управления Верея Антон Миняев провел 21 сентября обход в деревне Серенское. Целью мониторинга была проверка выполнения задач, поставленных перед обслуживающей организацией.

Жители деревни на срочной встрече в формате выездной администрации пожаловались на состояние дороги и недостаток освещения в районе контейнерной площадки. Антон Миняев отметил, что все обозначенные задачи были успешно выполнены

Дорогу отсыпали щебнем, что значительно улучшило ее состояние и проходимость. Кроме того, для предотвращения скопления воды установили новую водопропускную трубу.

Проблему с уличным освещением также удалось решить — столб около контейнерной площадки оборудовали фонарем, что обеспечило безопасность и комфорт для жителей, особенно в вечернее время.

Несмотря на положительные результаты выполненных работ, некоторые вопросы требуют дополнительной доработки. Начальник территориального управления заверил жителей, что все они взяты на контроль