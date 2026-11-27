В подмосковных Люберцах 6 декабря состоится IV Всероссийский открытый турнир по единоборствам «Герои Отечества». Об этом сообщили в пресс-службе министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Главной площадкой станет Дворец спорта «Триумф» на улице Смирновской, дом 4. Начало в 9:00. В турнире планируется участие порядка 13 тыс. спортсменов из 43 городов России и Республики Южная Осетия.

Соревнования в Люберцах посвятят памяти двух воспитанников клуба «ЯРОПОЛК» — Дмитрия Фомина и Николая Большакова, погибших при выполнении воинского долга в ходе специальной военной операции. Оба пришли в клуб в 2010 году.

На церемонии открытия запланированы прямые включения региональных площадок, видеоматериалы о погибших и действующих участниках СВО, а также всероссийская минута молчания. Для гостей организуют площадку довоенной подготовки, мастер-классы по первой помощи, сборку и разборку учебного автомата, выставку картин и акцию «Письмо солдату на фронт».

География турнира охватывает регионы от Чукотки и Дальнего Востока до центральной части страны и южных регионов. Отдельной площадкой станет Цхинвал. Соревнования по 19 видам единоборств, включая самбо, дзюдо, бокс и рукопашный бой, пройдут в один день. В 2023 году в проекте участвовали 15 городов, в 2025 году — 32, в 2026 году география расширилась до 43 городов.

Подробнее с программой можно ознакомиться на сайте турнир-герои-отечества.рф.