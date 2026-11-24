Представитель Московской области Руслан Саядов в составе национальной сборной завоевал бронзовую медаль на командном Кубке мира по карате. Турнир прошел с 20 по 22 ноября в Ханчжоу.

Спортсмен, представляющий спортивную школу олимпийского резерва по единоборствам в Воскресенске, выступал в дисциплине «командное кумитэ». В поединке за третье место сборная России одержала уверенную победу над командой Ирана со счетом 3:0. На пути к бронзе российская команда в четвертьфинале оказалась сильнее действующих чемпионов мира — сборной Египта. В полуфинале спортсмены из России уступили соперникам из Черногории со счетом 1:3, после чего получили возможность побороться за медали в матче за третье место. Золотые медали турнира завоевали каратисты из Черногории, обошедшие в финале спортсменов из Турции.

В соревнованиях приняли участие 80 команд из 42 стран, которые разыграли четыре комплекта наград. Отмечается, что каратисты из России поднялись на пьедестал мирового первенства впервые с 2004 года. Третье место по итогам Кубка мира стало пропуском для российских спортсменов на командный чемпионат мира, который пройдет в 2028 году в Токио.