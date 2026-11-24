23 ноября в Чехове на территории Дворца культуры «Дружба» состоялся зональный этап смотра-конкурса детско-юношеского творчества «Таланты и поклонники». Мероприятие прошло в рамках фестиваля художественного творчества учащихся и воспитанников образовательных учреждений Московской области «Детям Подмосковья — безопасную жизнедеятельность».

В конкурсе приняли участие юные артисты из разных городских округов. Представители Воскресенска выступали в сопровождении инспекторов отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу. Театральный коллектив «Закулисье» под руководством педагога Веры Рыдельник представил творческую работу в номинации «Театральное искусство», направление «Агитбригада». Сценка участниц коллектива была посвящена пожарной безопасности. Выступление получилось содержательным и артистичным, благодаря чему «Закулисье» завоевало первое место в своей номинации.

Еще одной участницей из Воскресенска стала Олеся Ломакина под руководством Евгении Моисеевой. Она выступила сразу в двух номинациях: в направлении «Стихотворение» (номинация «Театральное искусство») и в категории «Вокальное искусство» (отдельные исполнители). Олеся показала высокий уровень подготовки, эмоциональную выразительность и искренность, заслужив два первых призовых места. Успех воскресенских участников подтвердил эффективность работы по профилактике пожарной безопасности через творчество и привлечение школьников к сценическому искусству.