Сейчас на объекте трудятся около 60 человек. На первичных и вторичных отстойниках проводят гидроизоляцию, весной здесь начнут устанавливать оборудование, а рядом продолжается строительство новых зданий. Строители возводят здания, укрепляют конструкции и готовят будущую технологическую инфраструктуру. Ход работ обсудили на строительном штабе, который провел временно исполняющий полномочия главы Дубны Алексей Брызгалов. Модернизация очистных сооружений — один из стратегически важных для города проектов: она позволит обновить систему водоотведения и исключить риск перегрузки существующих сетей по мере развития Дубны.

«Проект реализуется по федеральной программе „Чистая Волга“ при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева. Эта реконструкция позволит значительно увеличить мощности — до 50 тысяч кубометров сточных вод в сутки», — отметил Алексей Брызгалов. По его словам, обновление объекта важно не только для экологии, но и для обеспечения надежной работы коммунальной инфраструктуры при росте нагрузки.

До конца года строители планируют возвести фундамент и приступить к монолитным работам зданий механической очистки и доочистки. В ближайшее время темпы строительства увеличат: на площадку выйдут дополнительные бригады. Реализация проекта находится на контроле профильных служб, а завершение модернизации позволит создать современную систему очистки сточных вод и повысить качество услуг для жителей Дубны.