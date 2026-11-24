Состояние теплоэнергетических объектов и ход отопительного сезона обсудили на совещании по ЖКХ под руководством главы округа Михаила Собакина. Вопросы подачи тепла и горячей воды остаются на контроле администрации и ресурсоснабжающих организаций.

На котельной № 15 на улице Гагарина завершили врезку и перешли к наладке автоматики, временно приостановив гидравлическую настройку. Специалистам предстоит зафиксировать нормативные параметры — необходимый объем воды, давление и его перепад.

На котельной № 6 в Чернецком после отключения электроснабжения произошел сбой в работе оборудования. Сейчас перепадов давления в домах нет, рабочие налаживают гидравлический режим. Глава округа поручил завершить все работы до конца текущей недели.

На котельной № 2 проведут ремонт вспомогательного оборудования, после чего перейдут на резервную схему и восстановят гидравлический режим сети. Кроме того, на этой неделе подрядчики выполнят переврезку на трех участках сетей теплоснабжения от котельной № 4, что также затронет котельную № 2.

Отдельно на встрече разобрали жалобы жителей. Специалисты «Чеховского ЖКХ» на этой неделе устранят подтопление подвала в доме № 122 на улице Гагарина. Также Михаил Собакин поручил разобраться с параметрами отопления на улице Гарнаева, откуда поступают сообщения о перебоях в подаче тепла.