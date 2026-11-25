В их числе — разработка федеральной стратегии развития некоммерческого сектора до 2036 года, включающая снижение административной нагрузки, а также воплощение общественных инициатив в Народной программе партии.

В Москве на площадке кластера «Ломоносов» состоялся приуроченный к 25-летию «Единой России» Всероссийский форум поддержки гражданских инициатив сторонников партии. Он собрал около 600 лидеров НКО, волонтеров, гражданских активистов, представителей советов сторонников, парламентариев, ветеранов СВО, спортсменов и экспертов профильных ведомств и грантовых фондов. В видеообращении к делегатам форума Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев подчеркнул, что в исторической победе «Единой России» на выборах в Государственную Думу — немалая заслуга ее сторонников, которых насчитывается уже более миллиона. «При вашем непосредственном участии развивается сеть центров поддержки гражданских инициатив. Успешно действует образовательный проект „Университет НКО“. Эти институты помогают общественным организациям получать необходимые знания, находить единомышленников, продвигать свои идеи и добиваться конкретных результатов. Такая ежедневная работа по укреплению так называемого „третьего сектора“ исключительно важна для нашей партии», — заявил он. По его словам, победа на выборах возлагает на партию особую ответственность перед избирателями.

Фото: Пресс-служба ЦИК партии "Единая Россия"

«Рассчитываю, что сторонники партии, общественные организации, гражданские активисты примут самое деятельное участие в реализации Народной программы, продолжат предлагать новые решения, участвовать в общественном контроле, помогать нам оперативно реагировать на актуальные запросы», — сказал он.

Секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев сообщил, что сегодня с партией успешно сотрудничают более 11 тысяч НКО, под эгидой сторонников партии для них действуют центры поддержки гражданских инициатив, проходят «Добрые встречи» с общественниками, юридические консультации, обучение в «Университете НКО» и многое другое.

В свою очередь партнерские некоммерческие организации и гражданские активисты каждый день участвуют в решении задач, которые являются приоритетами «Единой России» и государственной политики в целом. Это помощь семьям участников спецоперации и ветеранам, поддержка инвалидов, работа с многодетными семьями и молодежью. Вместе мы быстрее выявляем проблемы людей и находим самые эффективные решения. Владимир Якушев

Многие из предложений сторонников становятся законодательными инициативами партии и государственными решениями, отметил секретарь Генсовета. В их числе: продление на 10 лет пониженных тарифов страховых взносов для социально ориентированных НКО, повышение порога обязательного аудита до пяти миллионов рублей, учреждение Дня памяти жертв геноцида советского народа (19 апреля).

«Рядом с партией всегда были люди, разделяющие наши ценности и готовые работать на общий результат», — заметил он. Владимир Якушев напомнил, что сторонники внесли особый вклад в формирование Народной программы: только через сайт естьрезультат.рф они направили более 500 тысяч предложений. В предварительном голосовании «Единой России» участвовали более пяти тысяч сторонников и почти полторы тысячи представителей НКО.

Институт сторонников открывает дорогу тем, кто готов брать на себя ответственность. В ходе всей предвыборной кампании «Единая Россия» чувствовала поддержку своих давних и надежных партнеров: профсоюзов, казачества, ветеранских и поисковых организаций, всероссийских обществ инвалидов, слепых и глухих. Владимир Якушев

Секретарь Генсовета дал поручение НКО и советам сторонников «Единой России» в регионах принять участие в экспертном сопровождении и контроле за выполнением Народной программы.