В Московской области с 1 марта 2027 года запустят эксперимент, призванный упорядочить индивидуальное жилищное строительство и предотвратить нарушения градостроительных норм. Об этом сообщил пул губернатора Подмосковья Андрея Воробьева .

Госдума приняла в третьем чтении законопроект, разработанный по инициативе Московской области. Ежегодно в регионе регистрируют более 80 тысяч новых домов, около 90% из которых оформляют по дачной амнистии уже после завершения строительства.

Нередко именно на этапе регистрации обнаруживаются нарушения требований к высоте и этажности зданий, площади застройки и отступам от границ участка. Кроме того, ежегодно жители Подмосковья направляют более тысячи обращений, связанных с несоблюдением соседями градостроительных и противопожарных норм.

Как будет работать новый механизм

Жители, которые приобретут права на земельные участки начиная с 1 марта 2027 года, будут бесплатно и без подачи заявления получать градостроительный план земельного участка. Документ поступит в личный кабинет на региональном портале госуслуг в течение 30 дней после оформления прав на землю. При отсутствии личного кабинета его направят по электронной или обычной почте.

«Градостроительный план земельного участка — это единственный документ, в котором собраны все требования и все существующие ограничения на строительство в конкретном месте. В первую очередь в нем нужно обращать внимание на допустимое количество этажей и высоту, минимальное расстояние до границ участка и максимально разрешенную площадь застройки», — пояснила министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Наталья Шувалова.