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    Третий класс пожарной опасности спрогнозировали в лесах Подмосковья 5 ноября

    Фото: Комитет лесного хозяйства Московской области

    В подмосковных лесах 5 ноября ожидается третий класс пожарной опасности на большей части территории региона. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области.

    В Волоколамском, Сергиево-Посадском и Талдомском лесничествах ожидается первый класс пожарной опасности, в Орехово-Зуевском — второй класс. На территории гослесфонда 4 ноября возгораний не зафиксировали.

    Шестого ноября на большей части области ожидается первый класс пожарной опасности, в Виноградовском лесничестве — второй класс. В Бородинском, Дмитровском, Звенигородском, Клинском, Луховицком, Московском учебно-опытном, Наро-Фоминском и Ногинском лесничествах — третий класс. Аналогичная картина прогнозируется и на 7 ноября.

    Сегодня и в ближайшие дни температура составит от -2 до +7 градусов, ночью — от -5 до +3. Синоптики обещают переменную облачность и дождь со снегом.

    При обнаружении возгорания в лесу следует сообщить по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру 112.

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