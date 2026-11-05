Третий класс пожарной опасности спрогнозировали в лесах Подмосковья 5 ноября

В подмосковных лесах 5 ноября ожидается третий класс пожарной опасности на большей части территории региона. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области.

В Волоколамском, Сергиево-Посадском и Талдомском лесничествах ожидается первый класс пожарной опасности, в Орехово-Зуевском — второй класс. На территории гослесфонда 4 ноября возгораний не зафиксировали.

Шестого ноября на большей части области ожидается первый класс пожарной опасности, в Виноградовском лесничестве — второй класс. В Бородинском, Дмитровском, Звенигородском, Клинском, Луховицком, Московском учебно-опытном, Наро-Фоминском и Ногинском лесничествах — третий класс. Аналогичная картина прогнозируется и на 7 ноября.

Сегодня и в ближайшие дни температура составит от -2 до +7 градусов, ночью — от -5 до +3. Синоптики обещают переменную облачность и дождь со снегом.

При обнаружении возгорания в лесу следует сообщить по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру 112.