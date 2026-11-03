Ремонт в Ухтомской больнице в Люберцах завершат в начале 2027 года

В городском округе Люберцы завершается капитальный ремонт терапевтического корпуса Ухтомской больницы. Ход работ на объекте проверил глава округа Владимир Волков.

Корпуса Ухтомской больницы построены в середине прошлого века и нуждались в глобальном обновлении. При поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева во исполнение задач национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» и по наказам в народную программу «Единой России» объект был включен в государственную программу.

В терапевтическом корпусе работы находятся в стадии завершения: строители выполняют монтаж подвесного потолка, устройство полов, входных групп, системы медицинских газов и входных крылец. В хирургическом корпусе работы также в активной фазе.

Специалистам пришлось серьезно усиливать конструктив здания, оконные и дверные проемы. Сейчас этот непростой этап подрядчиком пройден: ведутся кровельные и фасадные работы, внутренняя отделка, монтаж инженерных коммуникаций.

«На базе Ухтомской больницы будет работать новый эндоскопический центр, отделения онкологии, лор-отделение и челюстно-лицевое. Также разместится стационар на 74 койки», — отметил Владимир Волков.

До конца года подрядчик обязуется сдать терапевтический корпус, затем начнется процесс лицензирования. Ожидается, что первых пациентов здесь смогут принять уже в первой половине 2027 года.