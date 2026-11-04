Проверку отопления в доме на улице Союзной провели в Химках

В ходе осмотра специалисты оценили состояние территории и обсудили с управляющей компанией необходимые мероприятия по поддержанию надлежащего порядка и устранению выявленных замечаний.

Управляющая компания уже выполнила работы по устранению засора канализационной системы, а также провела уборку придомовой территории. Кроме того, специалисты обратили внимание на периодическое подтопление участка грунтовыми водами. Для своевременного отвода скопившейся воды и предотвращения ее дальнейшего накопления между пятым и шестым подъездами установлен насос, который используется для откачки.

Отдельно представители управляющей компании совместно со специалистами «ТСК Мосэнерго» проведут дополнительную проверку давления при подаче теплового ресурса. Это позволит оценить работу системы теплоснабжения и при необходимости определить дальнейшие технические меры.

Профильные службы продолжают взаимодействовать по обозначенным вопросам. Ситуация остается на контроле, необходимые работы будут продолжены до урегулирования всех замечаний.