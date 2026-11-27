На двух региональных дорогах в городских округах Ленинский и Ступино установили новые остановочные павильоны и отремонтировали посадочные площадки. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

В Ленинском работы провели на участке дороги «Володарского — Константиново» в деревне Малая Володарка. Добираться стало удобнее до поселков городского типа Молоково и Мисайлово, поселков Володарского и Развилка, села Константиново и метро «Домодедовская».

В Ступино новые павильоны обустроили на участке дороги «Шугарово — Колычево» в поселке Новоселки между улицами Вересковой и Лебединой. Дорога стала комфортнее до поселка городского типа Михнево и других близлежащих населенных пунктов.

Павильоны относятся к типу «межгород»: их выполнили из перфорированной металлической панели и металлического каркаса и устанавливают вне городской черты. Для безопасности пассажиров и порядка на остановках поставили скамейки и урны.