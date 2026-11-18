Специалисты «Мособлэнерго» провели занятия по электробезопасности в школах Мытищ, Балашихи и Реутова. Об этом сообщили в Минэнергетики.

В Мытищах урок в школе № 9 провели старший мастер и электромонтеры Мытищинского филиала. Школьники изучили и примерили диэлектрические перчатки, боты и защитные каски.

Учащимся школы № 25 в Балашихе специалисты Щелковского филиала в формате мультимедийной презентации объяснили правила поведения в зоне расположения электроустановок и порядок действий при обнаружении оборванного провода.

«В середине ноября энергетики побывали в школах Мытищ, Балашихи и Реутова, где на доступном уровне объяснили ребятам, как обращаться с электроприборами и как действовать в опасных ситуациях», — отметил министр энергетики Сергей Воропанов.

Всего занятия посетили более ста подмосковных школьников. Тематические уроки в образовательных организациях Московской области специалисты «Мособлэнерго» проводят с 2014 года — ежегодно они охватывают свыше трех тысяч школьников региона.