В ходе встречи участники разобрали нововведения и практику их применения. Предприниматели получили возможность в формате прямого диалога задать вопросы руководителю инспекции и получить разъяснения по волнующим темам. Вопросы касались как общих изменений в законодательстве, так и частных ситуаций, с которыми бизнес сталкивается в повседневной деятельности. Такой формат позволил оперативно уточнить спорные моменты и получить практические рекомендации по применению новых норм.

«Подобные встречи позволяют представителям бизнеса региона получать информацию о налоговых новациях из первых уст и оперативно уточнять практические аспекты их применения», — отметила первый заместитель главы городского округа Воскресенск Елена Овсянкина. По ее словам, открытый диалог с налоговой службой помогает предпринимателям своевременно адаптироваться к изменениям и снижать риски нарушений. Встреча в Торгово-промышленной палате стала частью системной работы по информированию бизнеса о требованиях законодательства и поддержке предпринимательской инициативы в округе.