В государственном социально-гуманитарном университете в Коломне состоялась традиционная церемония посвящения первокурсников в студенты. Поздравить ребят с началом нового этапа жизни пришел глава округа Виктор Верещагин.

В этом году приемная комиссия вуза обработала 787 заявлений, 115 человек зачислили на бюджет. Среди них — жители разных регионов России, а также Туркмении и Узбекистана. Уже в первые месяцы учебы ребята успевают проявить себя не только на занятиях, но и в творческих проектах университета. Некоторые приходят сюда продолжать образование после колледжа.

Поздравить студентов пришел глава округа Виктор Верещагин. Он отметил большую роль университета в подготовке педагогических кадров: около 80% выпускников ГСГУ работают в системе образования.

После праздника Виктор Верещагин навестил бывших преподавателей университета — супругов Анатолия и Розу Аникиных. В этом году они отмечают 70-летие совместной жизни. Супруги посвятили ГСГУ десятилетия работы и воспитали не одно поколение будущих специалистов. Глава округа зачитал юбилярам поздравление от губернатора Московской области Андрея Воробьева и вручил подарки.